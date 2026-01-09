Donazioni di sangue un anno da incorniciare per l' Avis | record a Capranica

Nel 2025, le sezioni Avis della provincia di Viterbo hanno raggiunto risultati importanti nelle donazioni di sangue, con un incremento significativo rispetto agli anni precedenti. A Capranica, si è registrato un anno da record, testimonianza dell’impegno e della senso di responsabilità della comunità. Questi dati confermano l’importanza di donare e rafforzano il ruolo di Avis come punto di riferimento per la salute pubblica e la solidarietà.

Ora si può dire. Il 2025 è stato un anno spettacolare per le sezioni Avis di tutta la provincia di Viterbo. Nella Tuscia sono state tantissime le donazioni effettuate da donatrici e donatori che, con dedizione altruismo, hanno potuto regalare speranza a chi ne ha più bisogno.

