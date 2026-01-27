I Democratici alla Camera degli Stati Uniti hanno avvertito Donald Trump che, in assenza di un suo passo indietro riguardo a Kristi Noem, potrebbero avviare le procedure di impeachment. L’attenzione si concentra sulle recenti tensioni tra il partito democratico e l’ex presidente, evidenziando le delicate dinamiche politiche in corso.

Il leader della minoranza dem alla Camera Usa Hakeem Jeffries i suoi vice alla guida del partito hanno lanciato un avvertimento a Donald Trump: licenziare la segretaria alla Sicurezza Interna Kristi Noem, oppure i Democratici «avvieranno procedimenti di impeachment». Cresce il sostegno all’impeachment di Noem La nuova minaccia del leader democratico alla Camera arriva mentre il sostegno all’impeachment di Noem sta crescendo tra i suoi membri, con oltre due terzi del caucus che ora co-sponsorizzano gli articoli di impeachment. Le esitazioni iniziali dopo l’uccisione di Renée Good Nelle settimane successive all’uccisione di Renée Good, Jeffries ha evitato le domande sull'impeachment, dicendo ad Axios fino alla scorsa settimana che «non abbiamo escluso nulla e non abbiamo incluso nulla». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Dem alla Camera Usa avvertono Trump: via Kristi Noem o avviamo le procedure di impeachment

Approfondimenti su Kristi Noem

Alcuni membri del Partito Democratico hanno presentato una richiesta di impeachment contro Kristi Noem, Segretario alla Sicurezza Interna degli Stati Uniti, in seguito all’omicidio di Alex Pretti.

Ultime notizie su Kristi Noem

Argomenti discussi: Trump un anno dopo, rischio sconfitta al voto di Midterm. I SONDAGGI; Se la violenza dell’Ice riporta gli Stati uniti allo shutdown; Obama e la rivolta dem dopo la morte di Pretti: Campanello d’allarme per ogni americano; Trump prepara una convention straordinaria per salvare i repubblicani al midterm.

