Il giovedì sera su Rai 1 torna Don Matteo 15, con Raoul Bova nel ruolo principale. La nuova stagione, in onda dall’8 gennaio alle 21.30, presenta una trama coinvolgente e un cast ricco di guest star. Al centro della narrazione troviamo Don Massimo, interpretato dall’attore protagonista. Questa serie continua a offrire episodi che uniscono mistero, solidarietà e riflessioni umane, mantenendo l’attenzione degli spettatori anche nelle nuove puntate.

Torna Don Matteo. Ma al centro della scena c’è Don Massimo. Stasera, giovedì 8 gennaio, alle 21.30 prende il via Don Matteo 15. La serie che, a dispetto dell’addio di Terence Hill, continua a chiamarsi così. Anche il nuovo protagonista Raoul Bova – che in realtà tanto nuovo non è dato che è alla sua terza stagione nei panni di Don Massimo – non ha mai pensato che fosse giusto cambiare titolo alla serie di Rai 1, una tra le più amate. «La serie è Don Matteo e rimarrà sempre Don Matteo », ha detto. «Non ho mai preteso cambiamenti e mai li pretenderò». Il primo episodio della nuova stagione è già disponibile su RaiPlay. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Don Matteo 15 torna giovedì 8 su Rai 1 con Raoul Bova al centro della scena. Trama, cast, anticipazioni e tante guest star

Leggi anche: Don Matteo 15: trama, cast e puntate della nuova stagione con Raoul Bova su Rai1

Leggi anche: Dall'8 gennaio su Rai 1 torna "Don Matteo 15" con Raoul Bova nei panni di Don Massimo. E tante nuove storie. La video-intervista all'attore

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

‘Don Matteo 15’, l'Umbria da 25 anni cuore pulsante della serie; DON MATTEO 15 I Da giovedì 8 gennaio in prima serata su Rai1 la nuova stagione con Raoul Bova; Don Matteo 15, cosa accadrà nei nuovi episodi in arrivo con Raoul Bova; Don Matteo 15: quando inizia, quante puntate sono, cosa cambia per Affari Tuoi.

Don Matteo 15 da stasera su Rai1: cast e anticipazioni sui primi episodi - Don Matteo 15 torna ad accendere la prima serata della Rai a partire da oggi, giovedì 8 gennaio. lapresse.it