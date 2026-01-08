Don Matteo 15 torna giovedì 8 su Rai 1 con Raoul Bova al centro della scena Trama cast anticipazioni e tante guest star
Il giovedì sera su Rai 1 torna Don Matteo 15, con Raoul Bova nel ruolo principale. La nuova stagione, in onda dall’8 gennaio alle 21.30, presenta una trama coinvolgente e un cast ricco di guest star. Al centro della narrazione troviamo Don Massimo, interpretato dall’attore protagonista. Questa serie continua a offrire episodi che uniscono mistero, solidarietà e riflessioni umane, mantenendo l’attenzione degli spettatori anche nelle nuove puntate.
Torna Don Matteo. Ma al centro della scena c’è Don Massimo. Stasera, giovedì 8 gennaio, alle 21.30 prende il via Don Matteo 15. La serie che, a dispetto dell’addio di Terence Hill, continua a chiamarsi così. Anche il nuovo protagonista Raoul Bova – che in realtà tanto nuovo non è dato che è alla sua terza stagione nei panni di Don Massimo – non ha mai pensato che fosse giusto cambiare titolo alla serie di Rai 1, una tra le più amate. «La serie è Don Matteo e rimarrà sempre Don Matteo », ha detto. «Non ho mai preteso cambiamenti e mai li pretenderò». Il primo episodio della nuova stagione è già disponibile su RaiPlay. 🔗 Leggi su Amica.it
