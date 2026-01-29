Questa sera su Rai 1 torna Don Matteo 15 con una nuova puntata. La puntata si concentra sui segreti della canonica e su un amore ossessivo che coinvolge Cecchini. In queste anticipazioni, si sente palpabile la paura di Natalina, che si trova al centro di una vicenda che potrebbe mettere a rischio la sua sicurezza. I fan della serie sono già in attesa di scoprire come si svilupperanno gli eventi.

Don Matteo 15 torna anche stasera con una nuova puntata che si muove tra i segreti della canonica e un amore ossessivo che coinvolge Cecchini. Ma è soprattutto Natalina a far preoccupare tutti. Le anticipazioni. Come ogni giovedì ecco puntuale una nuova puntata di Don Matteo 15, stasera su Rai 1 in prima serata dalle 21.30 circa. La situazione in canonica è movimentata e Don Massimo ha diverse cose a cui pensare, soprattutto è Natalina a mettere in agitazione un po' tutti con un malore improvviso. Anche in caserma le cose non sono tranquille e tra il Capitano Martini e la fidanzata Giulia ci si mette di mezzo un amore ossessivo e un ex un po' ingombrante. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Don Matteo 15: paura per Natalina nelle anticipazioni della quarta puntata, stasera su Rai 1

Approfondimenti su Don Matteo Canonica

Questa sera su Rai 1 torna Don Matteo 15, con la quarta puntata.

Stasera su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Don Matteo 15, alle 21:30 su Rai1 e RaiPlay.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Don Matteo Canonica

Argomenti discussi: Fiamma Parente in Don Matteo 15: Maria scoprirà cose spaventose. Raoul Bova? Un grande maestro; Don Matteo 15, ovazione per le nozze tra Giulia e Diego: La puntata più bella di sempre. Ma c'è un grande timore; Don Matteo 15: anticipazioni giovedì 22 gennaio! Cecchini in aiuto a Diego; Don Matteo 15, Don Massimo minaccia il Capitano: anticipazioni del 29 gennaio.

Don Matteo 15: paura per Natalina nelle anticipazioni della quarta puntata, stasera su Rai 1Don Matteo 15 torna anche stasera con una nuova puntata che si muove tra i segreti della canonica e un amore ossessivo che coinvolge Cecchini. Ma è soprattutto Natalina a far preoccupare tutti. Le ant ... movieplayer.it

Anticipazioni Don Matteo 15, puntata del 29 gennaio 2026: a rischio la storia tra il Capitano e Giulia?Questa sera, 29 giovedì 2026, va in onda una nuova puntata di Don Matteo 15 su Rai 1: la storia tra il Capitano e Giulia sarà di ... alfemminile.com

Anche questa settimana l’oroscopo più atteso è arrivato! Il Mago Artax non ne sbaglia una... scopri cosa ci hanno rivelato le stelle! A stasera con una nuova imperdibile puntata di #DonMatteo15! - facebook.com facebook