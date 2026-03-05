Don Matteo 15 anticipazioni nona puntata di giovedì 12 marzo 2026

Da giovedì 8 gennaio 2026, le indagini di Don Matteo tornano su Rai 1 con la nona puntata della quindicesima stagione, prevista per giovedì 12 marzo 2026. La serie segue le vicende del sacerdote e detective che si occupa di risolvere misteri nel paese in cui vive. La puntata si concentra su un nuovo caso che coinvolge i personaggi principali della serie.

Le indagini di Don Matteo tornano su Rai 1 da giovedì 8 gennaio 2026. Tra nuovi personaggi tutti da scoprire e vecchi volti da rincontrare, la serie con protagonista Raoul Bova, arrivata alla quindicesima stagione, terrà compagnia ai telespettatori per 10 puntate, dove non mancheranno tantissime guest star: da Diletta Leotta a Valeria Fabrizi, fino ad arrivare a Max Tortora.

Don Matteo 15, anticipazioni seconda puntata di giovedì 15 gennaio 2026

