Don Matteo 15 anticipazioni sesta puntata di giovedì 12 febbraio 2026

Don Matteo torna in tv con la sua quindicesima stagione. Dal 8 gennaio, Rai 1 trasmette le nuove puntate, che promettono di tenere incollati gli spettatori con un mix di vecchi e nuovi personaggi. La serie, con Raoul Bova nel ruolo del sacerdote detective, si prepara a regalare altri dieci appuntamenti pieni di sorprese e guest star come Diletta Leotta, Valeria Fabrizi e Max Tortora.

Le indagini di Don Matteo tornano su Rai 1 da giovedì 8 gennaio 2026. Tra nuovi personaggi tutti da scoprire e vecchi volti da rincontrare, la serie con protagonista Raoul Bova, arrivata alla quindicesima stagione, terrà compagnia ai telespettatori per 10 puntate, dove non mancheranno tantissime guest star: da Diletta Leotta a Valeria Fabrizi, fino ad arrivare a Max Tortora. Don Matteo 15, anticipazioni sesta puntata. 15×06 – Il Bagatto: Cecchini scopre che Elisa frequenta una maga per cercare una soluzione ai loro problemi di coppia.

