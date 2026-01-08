Don Matteo 15 anticipazioni seconda puntata di giovedì 15 gennaio 2026

Don Matteo 15 torna su Rai 1 da giovedì 8 gennaio 2026, con nuove indagini e personaggi. La serie, giunta alla sua quindicesima stagione, propone dieci puntate che vedranno la partecipazione di guest star come Diletta Leotta, Valeria Fabrizi e Max Tortora. La narrazione continuerà a seguire le avventure del sacerdote detective, offrendo al pubblico un mix di storie e incontri familiari, in un contesto di sobria e puntuale attenzione ai dettagli.

Le indagini di Don Matteo tornano su Rai 1 da giovedì 8 gennaio 2026. Tra nuovi personaggi tutti da scoprire e vecchi volti da rincontrare, la serie con protagonista Raoul Bova, arrivata alla quindicesima stagione, terrà compagnia ai telespettatori per 10 puntate, dove non mancheranno tantissime guest star: da Diletta Leotta a Valeria Fabrizi, fino ad arrivare a Max Tortora. A seguire tutte le anticipazioni, aggiornate di settimana in settimana. Don Matteo 15, Anticipazioni Seconda Puntata. 1×02 – Nel ventre della balena: Attraverso il giallo di puntata conosciamo Giona, un ragazzo problematico che ha abbandonato la scuola e non ha nessuna intenzione di tornarci.

