Domenico cuore bruciato | dal dolore collettivo all’inchiesta

Il 23 dicembre all'ospedale Monaldi, il bambino affetto da cardiopatia dilatativa è stato sottoposto a un trapianto di cuore che si è rivelato fallimentare. Domenico, chiamato anche "cuore bruciato" dai medici, ha subito l'intervento senza successo. La vicenda ha attirato l'attenzione sul dolore vissuto dalla famiglia e sulla gestione del caso da parte delle strutture sanitarie.

Era il 23 dicembre quando all’ospedale Monaldi il piccolo Domenico, affetto da cardiopatia dilatativa, fu sottoposto ad un trapianto di cuore risultato fallimentare. La famiglia, inconsapevole e non informata a pieno delle condizioni del figlio, sporse denuncia. La notizia si sparse fino a diventare un caso mediatico di risonanza nazionale: la storia del bambino col “cuore bruciato” raggelò tutta Italia. Fu così che venne aperta l’inchiesta dalla procura di Napoli col solo scopo di fare chiarezza sull’accaduto. L’espianto prematuro, l’organo ghiacciato e il panico nell’equipe di medici curanti sono diventati i fattori determinanti la morte del bimbo, deceduto durante la mattinata del 21 febbraio. 🔗 Leggi su Parlami.eu

Morte di Domenico Caliendo, autopsia con 25 esperti: «Cuore non lesionato»Non è stato lesionato durante il primo intervento di espianto. Il cuore donato era integro: poteva offrire una nuova chance di vita al piccolo Domenico Caliendo. Era stato espiantato ... ilmattino.it

L’autopsia su Domenico: «Il cuore non fu lesionato nel corso dell’espianto»Non è stato lesionato durante il primo intervento di espianto. Il cuore donato era integro: poteva offrire una nuova chance di vita al piccolo Domenico Caliendo. Era stato espiantato ... ilmessaggero.it

