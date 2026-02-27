Cuore bruciato | l’inchiesta sul caso Domenico si allarga ad altri trapianti

L'inchiesta sulla morte del bambino di due anni, deceduto all'ospedale Monaldi di Napoli, si è estesa includendo altri casi di trapianti di cuore. Si indaga sulla qualità degli organi utilizzati durante gli interventi e sulle circostanze che hanno portato alla morte del piccolo. Le autorità stanno esaminando i documenti e i reperti relativi alle operazioni effettuate.

Si amplia l’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di due anni deceduto all’ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore eseguito con un organo ritenuto danneggiato. La Procura di Napoli, secondo quanto emerso, starebbe ora accendendo i riflettori anche su altri due casi sospetti avvenuti nello stesso centro trapianti, per verificare eventuali criticità sistemiche nei protocolli. A far emergere nuovi elementi è la relazione di 295 pagine inviata dalla Regione Campania al Ministero della Salute, nella quale si evidenzia che la struttura disponeva già dal 2023 di tecnologie avanzate per il trasporto degli organi, in particolare del sistema “Paragonix”, un contenitore di ultima generazione per la conservazione ottimale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Cuore bruciato: l’inchiesta sul caso Domenico si allarga ad altri trapianti Al Monaldi altri due casi di trapianti falliti. L'inchiesta si allargaAGI - Carenze, lacune, errori su errori: l'ospedale Monaldi di Napoli, dopo la morte del piccolo Domenico Caliendo, passato al setaccio alla ricerca... Leggi anche: Cuore bruciato, l’inchiesta si allarga: nel mirino l’utilizzo ghiaccio a Bolzano Qui trovi contenuti e aggiornamenti collegati alla notizia. Temi più discussi: Trapianto con cuore bruciato, l'indagine interna del Monaldi: Quando l'organo è arrivato era in un blocco di ghiaccio; Cuore bruciato, ispettori in ospedale: accertate le tensioni in sala tra le due équipe; Per il caso del bimbo dal cuore bruciato arrivano gli ispettori del ministero anche all'ospedale di Bolzano: perché l'inchiesta potrebbe allargarsi; Bambino col cuore bruciato, prelievo e ghiaccio secco: l’inchiesta arriva a Bolzano. Cuore bruciato: l’inchiesta sul caso Domenico si allarga ad altri trapiantiSi amplia l’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di due anni deceduto all’ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore ... thesocialpost.it Questo cuore è duro come una pietra, non farà mai un battito: le parole del chirurgo di Domenico davanti all’organo ‘bruciato’Napoli, l’inchiesta sul trapianto all’ospedale Monaldi e la morte del piccolo Domenico Caliendo. Agli atti le parole del cardiochirurgo Guido Oppido davanti all'organo appena estratto dal cestello ter ... quotidiano.net Il chirurgo già da 4 minuti aveva tolto il cuore di Domenico, prima di scoprire che quello nuovo era «bruciato» - facebook.com facebook Bimbo con il cuore bruciato, chi è la mamma Patrizia Mercolino: la sua storia, il marito e i fratellini di Domenico x.com