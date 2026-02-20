Caso cuore bruciato inizia la terapia del dolore per il piccolo Domenico
Domenico, un bambino di otto anni, soffre di un problema al cuore che causa forti dolori. La madre ha confermato che a breve cominceranno le terapie per ridurre le sofferenze del suo bambino. La famiglia spera che i trattamenti possano alleviare le fitte che lo tormentano da settimane. Il piccolo ha bisogno di cure continue e di un supporto costante. La decisione di avviare la terapia rappresenta un passo importante nel percorso di cura di Domenico. La sua situazione resta sotto stretta osservazione da parte dei medici.
La speranza si è spenta. La madre del piccolo Domenico ha annunciato che sta per iniziare la terapia per alleviare il dolore di suo figlio. Il caso del cuore bruciato che ha colpito l'Italia trova un triste esito ma l'inchiesta della Procura continua C’è un momento in cui anche le parole si fermano. Nel caso del “cuore bruciato”, la speranza che, per settimane, è rimasta aggrappata a un filo sottilissimo, si arrende. È arrivato in diretta televisiva, con la voce di una madre che ha trovato la forza di dire ciò che nessun genitore dovrebbe mai pronunciare: «Iniziamo le procedure per alleviare il dolore di mio figlio». 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Il bimbo dal ‘cuore bruciato’ non ha più speranza: inizia la cura del dolore. La madre: Con lui fino alla fineDa oggi la terapia per alleviare le sofferenze. Mamma Patrizia: Finché mio figlio respira, significa che è vivo. Il papà Alfonso: Domenico è più forte di me. Mi manca tutto di lui. L’avvocato: No ... quotidiano.net
Bambino col cuore bruciato, prelievo e ghiaccio secco: l’inchiesta arriva a BolzanoMentre il bimbo a cui è stato trapiantato il cuore bruciato a Napoli resta flebilmente appeso a un macchinario in ospedale ed è stato dichiarato «non ... ilmessaggero.it
