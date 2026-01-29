Napoli tiktoker vestito da Michael Jackson spaventa una donna per uno scherzo | lei lo denuncia

Da fanpage.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli, un tiktoker vestito da Michael Jackson ha fatto preoccupare una donna con uno scherzo. La donna ha deciso di denunciarlo, e ora gli inquirenti stanno approfondendo la vicenda. Il pm aveva chiesto l’archiviazione, ma il gip ha deciso di prolungare le indagini di altri 60 giorni, perché potrebbe esserci il reato di diffamazione.

Il pm aveva chiesto l'archiviazione, ma il gip ha richiesto altri 60 giorni di indagini in quanto potrebbe configurarsi il reato di diffamazione.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Napoli Spavento

Il “prank” del tiktoker travestito da Michael Jackson finisce male. Spaventa una donna a Napoli e lei lo denuncia per diffamazione

#Michael-Jackson- Napoli || Un tiktoker si traveste da Michael Jackson e fa uno scherzo a una ragazza a Napoli.

Michael, rilasciato il trailer del biopic su Michael Jackson interpretato dal nipote Jaafar Jackson

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Napoli Spavento

Argomenti discussi: Il prank del tiktoker travestito da Michael Jackson finisce male. Spaventa una donna a Napoli e lei lo denuncia per diffamazione.

napoli tiktoker vestito daTiktoker travestito da Michael Jackson spaventa donna a Napoli, denunciatoHa totalizzato oltre due milioni di visualizzazioni il video in cui un tiktoker, travestito da Michael Jackson, spaventa una ragazza ... msn.com

napoli tiktoker vestito daNapoli, spaventa una donna in strada e pubblica il video: denunciato tiktoker travestito da Michael JacksonIl video e la denuncia – Il filmato, diffuso su TikTok e Instagram, ritrae un tiktoker che, travestito da Michael Jackson, spaventa una donna napoletana, la ... pupia.tv

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.