Napoli tiktoker vestito da Michael Jackson spaventa una donna per uno scherzo | lei lo denuncia
Napoli, un tiktoker vestito da Michael Jackson ha fatto preoccupare una donna con uno scherzo. La donna ha deciso di denunciarlo, e ora gli inquirenti stanno approfondendo la vicenda. Il pm aveva chiesto l’archiviazione, ma il gip ha deciso di prolungare le indagini di altri 60 giorni, perché potrebbe esserci il reato di diffamazione.
