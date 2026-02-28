In ogni puntata c’è la sua vita Gli amici il podcast e la battaglia di Nicla la giovane mamma in coma dopo il parto
In una puntata del podcast “In ogni punta c’è la sua vita”, si parla della storia di Nicla, una giovane mamma in coma dopo il parto, e delle sue amicizie. Gli amici di Nicla, che si conoscono fin dall’infanzia, condividono ricordi e momenti di questa vicenda che ha coinvolto la loro comunità. La narrazione si concentra sulla relazione tra Nicla e le persone intorno a lei, senza approfondimenti sulle cause o sui motivi.
Chiusi della Verna, 28 febbraio 2026 – “Io e Nicla ci conosciamo dai tempi dell’asilo: un’amica d’infanzia. Siamo rimaste sempre unite, soprattutto ora che lei sta affrontando la sua battaglia da mesi in un letto d’ospedale”. Chi parla è Irene, casentinese come la giovane mamma: entrambe cresciute a Chiusi della Verna, una famiglia e un lavoro da anni ormai a Firenze. Irene, come altri amici, si sta mobilitando perché Nicla – 36 anni, due figli, viaggiatrice instancabile, tecnica di radiologia al Meyer di Firenze – possa avere il sostegno necessario per affrontare la battaglia più difficile. Innamorata dell’amicizia e di Cesare, il suo compagno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Nicla, mamma di 36 anni colpita da aneurisma cerebrale: gli amici creano un podcast per aiutarla a recuperare la memoriaFirenze, 27 febbraio 2026 – “Ciao Nicla, oggi è venerdì 27 febbraio e questo è il tuo podcast: Ricordi”.
Giovane mamma colpita da aneurisma: gli amici creano un podcast per aiutarla a recuperare parole e memoriaArezzo, 27 febbraio 2026 – «Ciao Nicla, oggi è venerdì 27 febbraio e questo è il tuo podcast: Ricordi”.
