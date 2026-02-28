In una puntata del podcast “In ogni punta c’è la sua vita”, si parla della storia di Nicla, una giovane mamma in coma dopo il parto, e delle sue amicizie. Gli amici di Nicla, che si conoscono fin dall’infanzia, condividono ricordi e momenti di questa vicenda che ha coinvolto la loro comunità. La narrazione si concentra sulla relazione tra Nicla e le persone intorno a lei, senza approfondimenti sulle cause o sui motivi.

Chiusi della Verna, 28 febbraio 2026 – “Io e Nicla ci conosciamo dai tempi dell’asilo: un’amica d’infanzia. Siamo rimaste sempre unite, soprattutto ora che lei sta affrontando la sua battaglia da mesi in un letto d’ospedale”. Chi parla è Irene, casentinese come la giovane mamma: entrambe cresciute a Chiusi della Verna, una famiglia e un lavoro da anni ormai a Firenze. Irene, come altri amici, si sta mobilitando perché Nicla – 36 anni, due figli, viaggiatrice instancabile, tecnica di radiologia al Meyer di Firenze – possa avere il sostegno necessario per affrontare la battaglia più difficile. Innamorata dell’amicizia e di Cesare, il suo compagno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “In ogni puntata c’è la sua vita”. Gli amici, il podcast e la battaglia di Nicla, la giovane mamma in coma dopo il parto

