Docenti e scuola pubblica | dal cast de ‘Il bene comune’ Papaleo Pandolfi e Scalera arriva l’appello ad Aumentare gli stipendi di maestri e professori ridare centralità alla figura dell’insegnante

Gli attori Papaleo, Pandolfi e Scalera hanno annunciato il loro nuovo film, “Il bene comune”, e nel corso della presentazione hanno espresso un appello agli interlocutori del settore scolastico. Hanno chiesto un aumento degli stipendi per i docenti italiani e l’introduzione di lezioni di educazione affettiva nelle scuole. La richiesta si rivolge a chi si occupa di politiche educative e sistema scolastico.

Papaleo, Pandolfi e Scalera presentano il nuovo film “Il bene comune”. Gli attori chiedono stipendi più alti per i docenti italiani e lezioni di educazione affettiva a scuola. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Pandolfi e Scalera al cinema: il nuovo film di Rocco Papaleo in anteprima.Claudia Pandolfi e Vanessa Scalera protagoniste del nuovo film di Rocco Papaleo, che verrà presentato al cinema in anteprima. Il bene comune, il nuovo film di Rocco Papaleo: dal 12 marzo al cinema, girato tra Basilicata e CalabriaLuca Argentero: «La cosa più pazza? Andare al Grande Fratello a 23 anni senza fare calcoli» Rita De Crescenzo: età, figli, negozio, arresto e... Contenuti e approfondimenti su Docenti e scuola pubblica dal cast de.... Temi più discussi: La scuola è un'istituzione pubblica: criticatela, ma non delegittimatela. Responsabilità e tutele per i docenti; No, la scuola pubblica non deve diventare freemium; Decreto PNRR su scuola, università e ricerca: misure frammentarie che non risolvono i problemi strutturali del sistema pubblico della conoscenza; Scuola pubblica italiana: l’urlo d’allarme dei docenti e il silenzio delle istituzioni. La scuola è un’istituzione pubblica: criticatela, ma non delegittimatela. Responsabilità e tutele per i docentiLa scuola pubblica non è un’azienda privata e non è un’arena personale. È un’istituzione della Repubblica. Questo significa che chi vi opera esercita una funzione pubblica. Non è una formula solenne: ... orizzontescuola.it D’istruzione pubblica: la scuola italiana dopo trent’anni di politiche neoliberali… Hey, teacher, leave us kids aloneAll in all, you’re just another brick in the wall Il merito principale del documentario D’istruzione pubblica sta nel fatto di aver smosso le acque della palude in c ... tecnicadellascuola.it Confronto con i docenti di discipline letterarie della secondaria: voi mentre spiegate il programma di letteratura e storia fate collegamenti con la storia dell'arte/ cinema/ fotografia Quali sono le opere secondo voi più significative da far vedere in classe agli alu - facebook.com facebook Chiudono domani le iscrizioni ai percorsi abilitanti all'insegnamento nella scuola secondaria per l'anno accademico 2025-2026 e ai percorsi di formazione iniziale per docenti delle scuole secondarie di I e II grado (per 6 classi di concorso). I percorsi sono attiv x.com