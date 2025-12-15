Ucraina Kallas spinge sull’uso degli asset russi | Unica soluzione che funziona dobbiamo restare uniti

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia
ucraina kallas spinge sull8217uso degli asset russi unica soluzione che funziona dobbiamo restare uniti

© Ildifforme.it - Ucraina, Kallas spinge sull’uso degli asset russi: “Unica soluzione che funziona, dobbiamo restare uniti”

La settimana in corso, quindi, potrebbe rivelarsi decisiva per ottenere i finanziamenti a favore dell'Ucraina. Il voto sarà cruciale perché necessita del via libera del Belgio, in quanto è il Paese che detiene la maggior parte degli asset congelati. "Dobbiamo mantenere la mente lucida - ha spiegato Kallas - quelle della Russia sono solo minacce, come abbiamo già visto in passato, ma se restiamo uniti siamo molto più forti". Ildifforme.it

Ucraina: la nuova strategia russa contro la rete elettrica spinge il Paese a un inverno di blackout - Gli attacchi alla rete elettrica ucraina sono diventati sempre più efficaci grazie al lancio da parte della Russia di centinaia di droni di precisione. it.euronews.com

Ucraina, Kallas: accordo di pace dovrebbe limitare l'esercito russo piuttosto che quello ucraino - I ministri degli Esteri dell'Ue si sono riuniti mercoledì per discutere degli sforzi per porre fine alla guerra della Russia contro l'Ucraina. it.euronews.com