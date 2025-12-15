© Ildifforme.it - Ucraina, Kallas spinge sull’uso degli asset russi: “Unica soluzione che funziona, dobbiamo restare uniti”

La settimana in corso, quindi, potrebbe rivelarsi decisiva per ottenere i finanziamenti a favore dell'Ucraina. Il voto sarà cruciale perché necessita del via libera del Belgio, in quanto è il Paese che detiene la maggior parte degli asset congelati. "Dobbiamo mantenere la mente lucida - ha spiegato Kallas - quelle della Russia sono solo minacce, come abbiamo già visto in passato, ma se restiamo uniti siamo molto più forti". Ildifforme.it

