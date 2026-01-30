Sinner e Djokovic sempre contro Jannik vola con la nuova intensità Nole a caccia dello Slam per il ritiro

Questa mattina, alle 9, si gioca la semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic all’Australian Open. I due si affrontano di nuovo, pronti a dare tutto in campo. Sinner arriva carico, con una nuova grinta, mentre Djokovic cerca il suo undicesimo titolo Slam prima di ritirarsi. Una sfida che promette emozioni e spettacolo.

di Massimo Selleri Jannik Sinner contro Novak Djokovic è la seconda semifinale dell’Australian Open. L’inizio della gara è previsto per le 9.30 con l’altoatesino che, almeno sulla carta, è favorito rispetto al fuoriclasse serbo. Sull’incontro pesa, però, l’incognita della fatica e da questo punto di vista Nole parte avvantaggiato nonostante siano 39 gli anni che compirà il prossimo maggio. L’avversario di oggi dell’altoatesino ha superato il quarto turno senza scendere il campo, approfittando del ritiro di Jakub Mensik per un problema ai muscoli addominali, mentre nei quarti era già praticamente eliminato se il fisico di Lorenzo Musetti non avesse costretto il carrarino all’ennesimo forfait. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Nella semifinale degli Australian Open, Jannik Sinner si prepara ad affrontare Novak Djokovic.

