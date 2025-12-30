Djokovic | Ritiro? Finchè il corpo regge perchè fermarsi?
Durante il World Sports Summit di Dubai, Novak Djokovic ha commentato il suo futuro nel tennis, affermando che finché il corpo lo supporta, non vede motivo di smettere. Il tennista serbo si è inoltre soffermato sulle sue origini a Belgrado e sulle sfide del suo percorso professionale, offrendo uno sguardo sincero sulla sua motivazione e determinazione nel proseguire la carriera.
Il tennista serbo, durante l'evento del World Sports Summit di Dubai ha risposto alle domande dei giornalisti parlando di ritiro, nuove promesse del tennis e delle sue origini a Belgrado. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
