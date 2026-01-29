Pagliacci al Cilea Kalavrìa al Cine Teatro Metropolitano e domenica gratis al museo | cosa fare nel weekend a Reggio Calabria

Da reggiotoday.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questo fine settimana a Reggio Calabria si apre con tante opportunità. Gli appassionati di opera possono assistere allo spettacolo di

Non sapete ancora come trascorrere il fine settimana? Torna puntuale la nostra guida con gli eventi più interessanti del weekend. Teatro protagonista con ben due appuntamenti da segnalare al Cilea: il debutto di Pagliacci e recital del  pianista di fama mondiale Vitaly Pisarenko. Suoni antichi.🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Pagliacci Al Cilea

Degustazioni di formaggi, film gratis al cinema e il teatro a bordo del treno storico: cosa fare nel weekend

Oltre i Confini, Voci dal silenzio al Cine Teatro Metropolitano

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Pagliacci Al Cilea

Argomenti discussi: Pagliacci torna a casa, al Cilea la grande opera tra radici calabresi e scena internazionale · ilreggino.it; Reggio Calabria, tutto pronto per lo spettacolo Pagliacci al Teatro Cilea | INFO.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.