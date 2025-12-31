Capodanno a Monreale scatta il divieto di botti e fuochi d’artificio | multe fino a 500 euro

In occasione del Capodanno, il Comune di Monreale ha introdotto il divieto di botti e fuochi d’artificio, con sanzioni fino a 500 euro. Questa misura mira a prevenire incidenti e garantire la sicurezza durante le festività, in risposta ai recenti episodi di infortuni legati all’uso di pirotecnici in regione. È importante rispettare le norme per preservare l’incolumità di tutti durante le celebrazioni.

Mentre la cronaca regionale registra già i primi gravi incidenti legati all'uso dei pirotecnici — come il recente caso di un uomo ferito al volto ad Agrigento e trasferito d'urgenza al Villa Sofia di Palermo — il Comune di Monreale corre ai ripari per garantire festività sicure. Con l'ordinanza sindacale n. 53 del 31 dicembre .

