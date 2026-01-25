Bere troppa acqua fa male | ecco quali sono le dosi corrette e cosa è l' over-idratazione sintomi e rischi

L’acqua è fondamentale per il benessere quotidiano, ma un consumo eccessivo può comportare rischi per la salute. È importante conoscere le quantità raccomandate e riconoscere i segnali di over-idratazione. In questo articolo, approfondiamo le dosi corrette di assunzione di acqua, i sintomi dell’eccesso e i potenziali pericoli legati a un consumo troppo elevato.

L’acqua è essenziale per la nostra salute, ma come ogni cosa, l’eccesso può rivelarsi dannoso. Sebbene il consumo quotidiano di acqua sia fondamentale per il nostro corpo, un’abitudine sempre più diffusa è quella di bere in quantità eccessive. Ma cosa succede quando si beve troppa acqua? Scopriamo insieme i rischi legati all'over-idratazione e come evitarli. Bere troppo fa male? L'over-idratazione L'over-idratazione, o intossicazione da acqua, si verifica quando si ingeriscono troppi liquidi in un breve periodo di tempo. In condizioni normali, i nostri reni sono in grado di espellere circa un litro di acqua all'ora. 🔗 Leggi su Leggo.it

