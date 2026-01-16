Taranto | dopo 15 mesi è finalmente arrivata la pensione all’ex dipendente di Poste italiane Con gli arretrati

Dopo 15 mesi di attesa, Domenico Maiuri, ex dipendente di Poste Italiane, ha ricevuto finalmente la pensione e gli arretrati dovuti. Questa vicenda segna la conclusione di un lungo percorso amministrativo, portando a una soluzione positiva per l’ex lavoratore di Taranto. La notizia rappresenta un importante risultato per chi attende da tempo il riconoscimento dei propri diritti pensionistici.

Si chiude oggi una vicenda che ha segnato profondamente la vita di Domenico Maiuri, ex lavoratore di Poste Italiane, che dopo 15 lunghi mesi di attesa ha finalmente visto riconosciuto il suo diritto alla pensione, con il pagamento degli arretrati dovuti. Un risultato frutto del costante impegno di UILPoste e UIL, che hanno lavorato instancabilmente per garantire che questo diritto sacrosanto fosse rispettato. Maiuri, dopo aver lavorato per anni con Poste Italiane, aveva maturato il diritto alla pensione, ma, a causa di problematiche legate ai contributi, ha vissuto un periodo difficile, segnato da incertezze economiche e psicologiche. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

