Ruba 150 euro di deodoranti per auto dipendente infedele denunciato
I carabinieri sono intervenuti in un’azienda della zona industriale di Catania a seguito di una segnalazione di tentato furto. Durante le verifiche, è stato scoperto che un dipendente aveva sottratto 150 euro di deodoranti per auto. L’individuo è stato quindi denunciato per il suo comportamento infedele, che ha compromesso la fiducia riposta nella sua professionalità.
I carabinieri sono intervenuti in un’azienda della zona industriale di Catania, a seguito della segnalazione di un tentativo di furto. Secondo quanto accertato, un dipendente 31enne già da alcuni giorni era stato oggetto di monitoraggio da parte del personale addetto alla sicurezza interna. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
