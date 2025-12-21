Ruba 150 euro di deodoranti per auto dipendente infedele denunciato

I carabinieri sono intervenuti in un’azienda della zona industriale di Catania a seguito di una segnalazione di tentato furto. Durante le verifiche, è stato scoperto che un dipendente aveva sottratto 150 euro di deodoranti per auto. L’individuo è stato quindi denunciato per il suo comportamento infedele, che ha compromesso la fiducia riposta nella sua professionalità.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.