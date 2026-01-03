Diocesi in lutto | è morto don Andrea Monaco

Da casertanews.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La diocesi annuncia con tristezza la scomparsa di don Andrea Monaco, morto all'età di 95 anni. Parroco di Sant'Elpidio a Casapulla per oltre 50 anni, ha dedicato la sua vita al servizio della comunità. La sua presenza e il suo operato resteranno un esempio di dedizione e fede.

Si è spento all'età di 95 anni don Andrea  Monaco, parroco da oltre 50 anni della Parrocchia di Sant'Elpidio a Casapulla. La notizia della scomparsa del padre ha profondamente scosso la comunità locale e l'intera diocesi.Originario di Santa Maria Capua Vetere, don Andrea Monaco ha legato gran. 🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

Leggi anche: La diocesi di Mileto, Nicotera e Tropea in lutto: è morto don Nunzio Maccarone

Leggi anche: Diocesi in lutto, addio a don Sandro: ha servito diverse comunità parrocchiali per quasi 40 anni

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Diocesi in lutto: &#232; morto Don Andrea Monaco, per oltre 50 anni alla guida della parrocchia di Sant’Elpidio - Sono tantissimi i fedeli e i confratelli sacerdoti che in queste ore ricordano la sua figura con commozione e gratitudine ... casertace.net

diocesi lutto 232 mortoCASAPULLA - Lutto nella chiesa della provincia, &#232; morto don Andrea Monaco: è stato sacerdote di Sant’Elpidio per oltre 50 anni - Da alcune ore è stata diffusa la notizia della morte di don Andrea Monaco, sacerdote decano della diocesi di Capua. casertafocus.net

diocesi lutto 232 mortoÈ morto a Treia don Giuseppe Verdenelli, il vescovo Marconi: «È stato prete con tutto se stesso» - Era nato a Treia il 24 aprile del 1947, dove era stato ordinato sacerdote, dalle mani di monsignor Ersilio Tonini, ... msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.