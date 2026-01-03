Diocesi in lutto | è morto don Andrea Monaco
La diocesi annuncia con tristezza la scomparsa di don Andrea Monaco, morto all'età di 95 anni. Parroco di Sant'Elpidio a Casapulla per oltre 50 anni, ha dedicato la sua vita al servizio della comunità. La sua presenza e il suo operato resteranno un esempio di dedizione e fede.
Si è spento all'età di 95 anni don Andrea Monaco, parroco da oltre 50 anni della Parrocchia di Sant'Elpidio a Casapulla. La notizia della scomparsa del padre ha profondamente scosso la comunità locale e l'intera diocesi.Originario di Santa Maria Capua Vetere, don Andrea Monaco ha legato gran. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Diocesi in lutto: è morto Don Andrea Monaco, per oltre 50 anni alla guida della parrocchia di Sant'Elpidio - Sono tantissimi i fedeli e i confratelli sacerdoti che in queste ore ricordano la sua figura con commozione e gratitudine
CASAPULLA - Lutto nella chiesa della provincia, è morto don Andrea Monaco: è stato sacerdote di Sant'Elpidio per oltre 50 anni
