Diocesi in lutto | è morto don Andrea Monaco

La diocesi annuncia con tristezza la scomparsa di don Andrea Monaco, morto all'età di 95 anni. Parroco di Sant'Elpidio a Casapulla per oltre 50 anni, ha dedicato la sua vita al servizio della comunità. La sua presenza e il suo operato resteranno un esempio di dedizione e fede.

È morto a Treia don Giuseppe Verdenelli, il vescovo Marconi: «È stato prete con tutto se stesso» - Era nato a Treia il 24 aprile del 1947, dove era stato ordinato sacerdote, dalle mani di monsignor Ersilio Tonini, ... msn.com

Lutto nella diocesi di Arezzo Cortona e Sansepolcro, per la scomparsa di Don Mario Verdelli. Aveva 91 anni. Don Mario era stato, per oltre venticinque, anni alla guida della Pieve Vecchia di Lucignano. Dopo Lucignano divenne parroco alla Chiassa Superior - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.