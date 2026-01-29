Dimensionamento scolastico Toscana il Ministero ricorre al TAR dopo il commissariamento per annullare la sospensione cautelativa degli accorpamenti decisa dalla Regione

Il Ministero dell'Istruzione ha deciso di fare ricorso al TAR Toscana contro la decisione della Regione di sospendere gli accorpamenti scolastici. La Regione aveva bloccato i piani di riorganizzazione, ma il Ministero vuole che il provvedimento venga annullato. Ora si aspetta una decisione del tribunale, mentre le scuole continuano a vivere l’incertezza sui cambiamenti previsti.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha presentato ricorso al TAR Toscana per ottenere l’annullamento della delibera regionale nella parte in cui blocca gli accorpamenti scolastici. Il ricorso, notificato nei giorni scorsi all’avvocatura regionale secondo quanto riportato da Il Tirreno, si aggiunge alla nomina del commissario ad acta Luciano Tagliaferri. Il commissariamento della Regione Toscana sul tema del dimensionamento scolastico sembrava aver chiuso la questione con la decisione di procedere agli accorpamenti forzando la sospensione della misura decisa dal governo regionale. La Regione Toscana ha approvato formalmente gli accorpamenti ma ne ha sospeso l’attuazione in via cautelativa, subordinandola all’esito dei contenziosi davanti alla Corte costituzionale e al capo dello Stato e a una possibile modifica della normativa nazionale.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Il dimensionamento scolastico in Toscana ha suscitato preoccupazioni, con l’opposizione alle proposte di accorpamento che ha portato a timori di commissariamento.

