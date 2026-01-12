Dimensionamento scolastico il governo Meloni commissaria l' Umbria

Il governo Meloni ha deciso di commissariare l'Umbria per quanto riguarda il dimensionamento scolastico, seguendo un intervento analogo in Emilia-Romagna, Sardegna e Toscana. Questa misura mira a riorganizzare le strutture e le risorse del sistema scolastico regionale, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e l'offerta formativa. La decisione si inserisce nel quadro delle politiche nazionali di revisione e gestione del settore educativo.

Il governo Meloni commissaria l'Umbria sul dimensionamento scolastico. Stessa sorte per Emilia-Romagna, Sardegna e Toscana. Ad annunciarlo è la stessa Regione, che con una nota spiega che "la lotta dell'Umbria contro il dimensionamento scolastico, arrivato oggi sul tavolo di Palazzo Chigi, si traduce nella decisione del Governo Meloni di commissariare la Regione e, con essa, la scuola pubblica".

Dimensionamento scolastico, la strategia della Regione #Campania: farsi commissariare e far tagliare i plessi al governo x.com

Josehf Facchini Sindaco per Lumezzane. . Mondo della Scuola a #Lumezzane tra nuovo Polo unico, investimenti per milioni di euro e dimensionamento scolastico: ecco il video con l’approfondimento dedicato in televisione su #Teletutto. Buona visione! - facebook.com facebook

