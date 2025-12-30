dimensionamento scolastico il tempo stringe dalla regione ancora nessuna decisione

Il termine per l’approvazione del piano di dimensionamento scolastico nel Lazio si avvicina: entro il 31 dicembre, la Regione dovrà ancora esprimersi. Finora, non sono state adottate decisioni ufficiali, lasciando in sospeso le modalità di organizzazione delle scuole per il prossimo anno scolastico. La situazione richiede attenzione, in quanto le scelte influenzeranno il funzionamento e la pianificazione delle istituzioni educative nella regione.

