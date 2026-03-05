Digitalizzazione e imprese | aumenta la richiesta dei servizi digitali della Camera di Commercio

La Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest ha registrato un aumento della richiesta di servizi digitali da parte delle imprese di Pisa, Lucca e Massa Carrara. Per supportare questa crescita, l’ente sta rafforzando il proprio ecosistema tecnologico, rendendo più accessibili e vicini alle esigenze delle aziende i servizi digitali offerti. La strategia mira a facilitare la transizione digitale delle imprese locali.

Trend di crescita per richieste e attivazioni on line dell'ente, aumentano gli appuntamenti agli sportelli e gli scambi con il chatbot La Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest sostiene la transizione digitale per le imprese di Pisa, Lucca e Massa Carrara attraverso un ecosistema tecnologico sempre più vicino all'utente. I dati dei primi due mesi del 2026 segnalano una forte accelerazione delle preferenze dell'utenza per i servizi self-service e la flessibilità degli orari. L'andamento delle prenotazioni online per l'accesso agli sportelli fisici di Pisa, Lucca, Carrara, Viareggio e Santa Croce sull'Arno evidenzia un trend in continua crescita: il 2025 si è chiuso con 12. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

