Plastica tessili e raee | in Lombardia cresce la raccolta differenziata

Nel 2024, in Lombardia, la raccolta differenziata ha raggiunto il 74,4%, secondo i dati di Arpa. Cresce così l'attenzione alla gestione sostenibile di plastica, tessili e RAEE, contribuendo a una maggiore efficienza nel riciclo e nella riduzione dei rifiuti urbani. Questi risultati evidenziano l’impegno della regione verso pratiche più responsabili e rispettose dell’ambiente.

Nel 2024 la raccolta differenziata in Lombardia ha superato la quota del 74% (74,4%): lo dicono i nuovi dati sulla produzione e gestione dei rifiuti urbani curata da Arpa. È un valore in aumento rispetto al 2023, quando si fermava al 73,8%.L'indice di effettivo ricicloL’indice di effettivo.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Plastica, tessili e raee: in Lombardia cresce la raccolta differenziataNel 2024 la raccolta differenziata in Lombardia ha superato la quota del 74% (74,4%): lo dicono i nuovi dati sulla produzione e gestione dei rifiuti urbani curata da Arpa. È un valore in aumento ... milanotoday.it

