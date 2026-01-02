Rifiuti via al bando regionale da 21 milioni per gli impianti di raccolta differenziata

La Regione Lazio ha avviato un bando di 21 milioni di euro destinato al potenziamento degli impianti di raccolta differenziata. L'iniziativa mira a migliorare l’efficienza del sistema di gestione dei rifiuti, favorendo pratiche più sostenibili e rispettose dell’ambiente. Questo intervento rappresenta un passo importante per rafforzare la gestione dei rifiuti sul territorio regionale e promuovere una maggiore differenziazione e riciclo.

La Regione Lazio investe per la raccolta differenziata e in particolare per l'ammodernamento degli impianti sul territorio. È online infatti il bando che stanzia 21,3 milioni di euro, che oltre a intervenire su strutture esistenti, incentiva la riconversione di quelle pubbliche.

Raccolta differenziata, online il bando regionale da 21 milioni di euro per gli impianti pubblici - È online il bando regionale che stanzia 21,3 milioni di euro di fondi Fesr per interventi di ammodernamento e riconversione di impianti pubblici finalizzato al potenziamento delle attività di trattame ... latinaquotidiano.it

