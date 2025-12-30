Ecco i missili low cost della Cina | così Pechino rivoluziona l' arte della guerra

La Cina sta sviluppando missili a basso costo, segnando un cambiamento nel panorama della difesa moderna. Questa strategia potrebbe modificare l’equilibrio tra spese di attacco e di difesa, offrendo nuove opportunità e sfide per le forze armate di tutto il mondo. Analizzare queste innovazioni è fondamentale per comprendere le evoluzioni nel settore della sicurezza internazionale.

La Cina potrebbe aver capito come ribaltare uno dei pilastri fondamentali della guerra moderna: il rapporto tra costo dell'attacco e costo della difesa. Con l'introduzione di nuovi missili ipersonici a bassissimo prezzo, Pechino punta infatti a rendere economicamente insostenibile per i rivali proteggere le proprie infrastrutture e flotte militari, aprendo una fase completamente inedita della competizione strategica globale. Sotto i riflettori troviamo lo YKJ-1000, un missile planante ipersonico sviluppato dalla società aerospaziale cinese Lingkong Tianxing.

Missili ipersonici e cyberattacchi: lo scenario che preoccupa il Pentagono - Invece noi in mano a sti de menti, privi di ogni possibilità di ribellione, siamo allegri e pieni di speranza. msn.com

L'arsenale della Cina: missili ipersonici, droni marini, armi laser, cani neri - Erano in bella mostra a Piazza Tienanmen, davanti a un compiaciuto Xi Jinping, che presenziava alla parata militare della vittoria, nell'80° anniversario della fine della Seconda guerra mondiale. huffingtonpost.it

Il Dipartimento di Stato a Washington ha preso una decisione approvando una possibile vendita militare estera (FMS) al Governo della Danimarca di missili aria-aria a medio raggio avanzati – gittata estesa AMRAAM-ER e relative attrezzature per un costo sti - facebook.com facebook

