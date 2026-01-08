Trump capovolge la piramide alimentare USA | ecco come cambia e perché ci sono dubbi

L’amministrazione Trump ha introdotto modifiche significative nella piramide alimentare statunitense, influenzando le abitudini alimentari di milioni di persone. Questi cambiamenti hanno suscitato discussioni e dubbi tra esperti e cittadini, sollevando interrogativi sulla loro efficacia e sulle conseguenze a lungo termine. In questo articolo analizzeremo le principali novità e le ragioni delle critiche che accompagnano questa revisione delle linee guida alimentari.

L’amministrazione Trump ha stravolto il modo in cui gli americani dovrebbero mangiare. Robert F. Kennedy Jr., segretario alla Salute, ha presentato oggi delle linee guida alimentari che rappresentano una rottura netta con i consigli nutrizionali degli ultimi cinquant’anni. La novità più evidente? La piramide alimentare è stata letteralmente capovolta, con il vertice rivolto verso il basso, e nella parte più larga in alto compaiono insieme carne rossa, formaggio, latte intero, verdure e frutta. Durante la conferenza stampa alla Casa Bianca, Kennedy ha riassunto tutto in tre parole: “Mangiate cibo vero”. 🔗 Leggi su Cultweb.it

