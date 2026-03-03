Stiamo bloccando un attacco sul suo conto ma è una truffa Spariti in pochi minuti 29mila euro

Un utente di Ancona riceve un messaggio mentre controlla la sua app bancaria che segnala movimenti sospetti sul conto. Poco dopo, il telefono squilla da un numero di Milano, con il nome della banca visualizzato sul display. L’interlocutore afferma di bloccare un attacco e avverte di un tentativo di frode. In pochi minuti, vengono sottratti 29mila euro dal conto.

