Ecco dieci luoghi di Bologna che non sono i classici punti turistici, ma che rappresentano aspetti autentici della città. Questi posti sono stati scelti per offrire una visita più reale e meno convenzionale, permettendo di scoprire angoli poco noti e di vivere un’esperienza diversa. In pochi passi si può così immergersi nell’atmosfera genuina di Bologna, lontano dai percorsi più battuti.

Sculture a affreschi, antiche chiese e palazzi, musei e vie che raccontano la storia e la bellezza della città. La nostra mappa non solo per vacanzieri Bologna in 10 luoghi? Un decalogo è davvero poco per farsi un'idea della città che non sia superficiale, ma è vero anche che scegliendoli bene, questi dieci posti da vedere, è possibile assaporare l'autenticità della nostra Bononiae anche in pochi passi e in poco tempo. Nel cuore di Bologna, all’angolo tra via Rizzoli e piazza Re Enzo, si trova il Cinema Modernissimo, uno degli spazi culturali più significativi restituiti alla città negli ultimi anni. La sua storia inizia nel 1915, quando venne inaugurato come teatro all’interno del Palazzo Ronzani, edificio progettato dall’architetto Gualtiero Pontoni. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Leggi anche: Perché Sir?t di Óliver Laxe è un film da vedere assolutamente

I Dieci Comandamenti sembrano così scontati. Ma dopo migliaia di anni restano sempre attualiNei giorni scorsi mi è stata fatta una domanda: «Qual è il peccato più curioso che hai sentito in confessionale nei giorni di Natale appena...

BOLOGNA COSA FARE, COSA VEDERE E COSA MANGIARE

Aggiornamenti e notizie su Dieci luoghi.

Temi più discussi: Dieci luoghi di Bologna (non scontati) da vedere assolutamente; Musei, gli appuntamenti del fine settimana a Bologna e in città metropolitana; Concorso Città di Bologna Funzionari 2026: 10 posti per laureati; 12 porte del 26 febbraio 2026.

Dieci luoghi di Bologna (non scontati) da vedere assolutamentePer fare chiarezza servono tempo, letture, verifiche e contesto. Con due caffè al mese sostieni una redazione che seleziona l’essenziale e spiega senza rumore. Il beneficio è semplice: ritrovare lucid ... bolognatoday.it

La Biennale Foto/Industria a Bologna, dieci mostre in sette luoghi del centro storico. E al Mast la monografica di Jeff WallLa casa, dalle abitazioni tradizionali alle megalopoli, dai distretti di lusso ai villaggi operai. È il tema della settima edizione di «Foto/Industria», Biennale di fotografia dell’industria e del ... corrieredibologna.corriere.it

Dieci luoghi imperdibili in Veneto tra natura, storia e panorami mozzafiato. Dal Pasubio al Lago di Corlo. #Turismo x.com

Un raid notturno ha devastato il cimitero di via Nazionale a Canicattì, dove ignoti hanno preso di mira almeno dieci cappelle gentilizie e diversi monumenti funerari. Tra i luoghi profanati anche le tombe del giudice Antonino Saetta e del figlio Stefano, vittime di - facebook.com facebook