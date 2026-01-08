Perché Sir?t di Óliver Laxe è un film da vedere assolutamente

Sir?t di Óliver Laxe è il film che non ti aspetti. Potente, incendiario, nichilista e al contempo mistico. Un alleluia di ottani e decibel. Il modo migliore per aprire il 2026. Da ascrivere già – con certezza – tra i film più belli dell’anno appena iniziato. Dall’8 gennaio al cinema distribuito da Mubi, è da non perdere. Per rimanere esaltati e spiazzati, a bocca aperta. Bruno Nuñez Arjona, Stefania Gadda e Jade Oukid nel film “Sir?t” di Óliver Laxe Perché si intitola Sir?t. Primo consiglio: evitate trailer, evitate spoiler. Buttatevi a capofitto in Sir?t senza troppe informazioni di trama, fidandovi del suo incedere ammaliante, al ritmo di BPM da techno ipnotica, tra sabbia e rocce rosse del deserto del Sahara. 🔗 Leggi su Panorama.it

