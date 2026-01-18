I Dieci Comandamenti rappresentano un principio fondamentale della morale, ancora oggi rilevante nonostante il passare del tempo. Recentemente, mi è stato chiesto quale sia il peccato più curioso ascoltato in confessionale durante il periodo natalizio. Questa riflessione invita a considerare come, anche dopo secoli, certi comportamenti e richieste di perdono continuino a sorprendere e a far riflettere.

Nei giorni scorsi mi è stata fatta una domanda: «Qual è il peccato più curioso che hai sentito in confessionale nei giorni di Natale appena trascorsi?». Ho chiesto al mio interlocutore cosa intendesse per «curioso». Scabroso? Pesante? Imbarazzante? Grave? La sua risposta è stata semplice: «Mi chiedo se qualcuno abbia detto qualcosa che abbia destato in modo particolare la tua attenzione o è stata solo la solita noiosa lista della spesa dei quattro peccati sempre uguali riciclati da tutti: Messe saltate, preghiere non dette, parolacce, bugie, litigate e poco altro». Innanzitutto è doverosa una precisazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

I Dieci Comandamenti sembrano così scontati. Ma dopo migliaia di anni restano sempre attuali

