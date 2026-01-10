Tentato omicidio al porto arrestati tre giovani

Nella notte del 10 gennaio, i Carabinieri di Taranto hanno arrestato tre giovani, tra i 18 e i 33 anni, con l’accusa di tentato omicidio in concorso. L’operazione ha portato all’applicazione di misure cautelari in carcere, in risposta a un grave episodio avvenuto nel porto della città. L’indagine è ancora in corso per fare piena luce sui fatti e sulle motivazioni del gesto.

Tarantini Time Quotidiano Il 10 gennaio, alle prime luci dell’alba, i militari della Compagnia Carabinieri di Taranto hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di tre tarantini – tra i 18 e i 33 anni – presunti responsabili, a vario titolo, del reato di tentato omicidio in concorso. L’ordinanza scaturisce da una complessa e articolata attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto e condotta con elevata professionalità dai Carabinieri del NORM – Sezione Operativa della Compagnia di Taranto, avviata a seguito di una brutale aggressione verificatasi, ai danni di un quarantenne tarantino, la sera del 20 dicembre scorso nei pressi della stazione ferroviaria, in zona Porto. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Tentato omicidio al porto, arrestati tre giovani Leggi anche: Montecatini, accoltellato nelle vie dello shopping: arrestati 5 giovani. L’accusa: tentato omicidio Leggi anche: Ragazzi investiti dopo una lite in discoteca a Castel Gandolfo, tre ventenni arrestati per tentato omicidio La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Accerchiato e colpito con un coltello al porto: tre giovani arrestati; Tentato omicidio al Porto Mercantile, altri due arresti; Nardò, 51enne ferito mentre difende donna dall'ex marito: arrestati padre e figlio 15enne. L'accusa è tentato omicidio; La vendetta del clan Assinnata: tentato omicidio per il ferimento del figlio di un affiliato, cinque arresti. Cruento regolamento di conti a Firenze, 26enne picchiato con un tombino: 4 arresti per tentato omicidio - Quattro cittadini marocchini arrestati a Firenze per tentato omicidio dopo una violenta aggressione legata a motivi personali. virgilio.it

Accoltellamento a Taranto: tre giovani arrestati per tentato omicidio - Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la vittima stava passeggiando con la propria compagna quando è stata affiancata da due giovani a bordo di uno scooter, che prima l’hanno insultata e poi colp ... giornaledipuglia.com

Tentato omicidio vicino alla stazione: tre giovani arrestati a Taranto - Aggredirono un quarantenne con calci, pugni e un’arma da taglio: tre giovani tarantini sono stati arrestati all’alba per tentato omicidio ... trmtv.it

Taranto, tentato omicidio al porto mercantile: tre persone arrestate - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.