Montecatini accoltellato nelle vie dello shopping | arrestati 5 giovani L’accusa | tentato omicidio

A Montecatini, cinque giovani marocchini, tra i 20 e i 30 anni, sono stati arrestati con l’accusa di tentato omicidio dopo un episodio di accoltellamento nelle vie dello shopping. Regolari in Italia e noti alle forze dell’ordine, i sospetti sono stati fermati dalla polizia. L’indagine prosegue per fare luce sui motivi e sulle circostanze dell’aggressione.

La polizia ha arrestato cinque giovani, di età compresa tra i 20 e i 30 anni, cittadini marocchini senza fissa dimora, regolari sul territorio nazionale e già conosciuti dalle forze dell'ordine

Montecatini Terme, uomo pestato e accoltellato in centro: paura tra i passanti - Un’aggressione violenta si è verificata nel cuore di Montecatini Terme, nelle strade dello shopping affollate da residenti e visitatori intenti a rientrare a casa dopo gli acquisti natalizi. msn.com

Montecatini, accoltellato e preso a sprangate davanti alle vetrine dei negozi - facebook.com facebook

