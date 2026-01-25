Porto Sant’Elpidio | nelle scuole arriva il progetto PappaFish con pesce fresco e attività educative

A partire da febbraio, le scuole di Porto Sant’Elpidio introdurranno il progetto “PappaFish”, finanziato dalla Regione Marche. Si tratta di un’iniziativa dedicata all’educazione alimentare che prevede il consumo di pesce fresco e attività educativo-didattiche rivolte agli studenti, con l’obiettivo di promuovere un’alimentazione equilibrata e consapevole.

A partire da febbraio, le scuole della città di Porto Sant’Elpidio ospiteranno il progetto di educazione alimentare “PappaFish”, finanziato dalla Regione Marche. L’iniziativa prevede l’introduzione di pesce fresco locale nelle mense scolastiche, con preparazioni pensate per essere gustose e adatte ai bambini. Oltre ai pasti, il progetto offrirà attività educative per gli alunni, con l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani su specie marine e corrette abitudini alimentari. Il Sindaco Massimiliano Ciarpella ha commentato: “Un’ottima iniziativa che unisce educazione e alimentazione sana, valorizzando il pesce del nostro mare e promuovendo la cultura del cibo corretto fin dall’infanzia”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

