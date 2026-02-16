Lische di pesce e verme nell’insalata della mensa | sorprese nei piatti dei bimbi alle scuole Scandellara

Nella mensa delle scuole di Scandellara, i bambini hanno trovato lische di pesce e un verme nell’insalata, causando sdegno tra genitori e insegnanti. Il problema si è verificato due volte in pochi giorni: giovedì con le lische nel merluzzo alla livornese e venerdì con un verme nascosto tra le verdure. I genitori si sono rivolti alla scuola chiedendo spiegazioni e miglioramenti nella preparazione dei pasti.

Bologna, 16 febbraio 2026 - Lische nel merluzzo alla livornese il giovedì; bigattino nell'insalata il venerdì. Prima ancora lische nel ragù di pesce a metà dicembre. Refezione tormentata all'elementare Scandellara nell'omonima via. A cucinare il pasto con le sorprese è Ribò, la spa tutta Camst che prepara, confezione e consegna, per conto del Comune, il vassoio a materne, elementari e medie. Ribò che sta operando in proroga in quanto la gara di appalto per la refezione dei prossimi cinque anni. Appalto del Comune che poi è stato sanzionato anche dall'Anac per mancata concorrenza, mancata suddivisione in lotti dell'appalto e cessione (vietata) del ramo d'azienda-Ribò.