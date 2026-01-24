Adzic, giovane talento della Juventus, avrebbe rifiutato tre offerte provenienti da club di Serie A. La decisione del giocatore evidenzia la volontà di continuare il proprio percorso di crescita a Torino, sotto l’attenzione dello staff tecnico bianconero. In questa situazione si approfondiscono i motivi dietro alla scelta di Adzic, analizzando le implicazioni per il futuro del giocatore e della società.

Adzic lascia la Juve? Rifiutate tre offerte dalla Serie A, il montenegrino punta a maturare alla Continassa sotto gli occhi dello staff tecnico bianconero. Nel frenetico scacchiere del calciomercato invernale, dove spesso i giovani talenti vengono spediti in provincia a “farsi le ossa”, la storia di Vasilije Adzic rappresenta un’eccezione di carattere che merita di essere sottolineata. Il futuro immediato del fantasista montenegrino si tinge sempre più decisamente di bianconero, in una mossa a sorpresa che testimonia la grande personalità del ragazzo. Nonostante le numerose sirene di mercato che hanno suonato incessantemente in questi giorni per tentare il club, il talentuoso trequartista ha preso una decisione netta, matura e coraggiosa riguardo al suo percorso di crescita professionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Adzic lascia la Juve? Il talento bianconero ha rifiutato tre offerte dalla Serie A. Di quali club si tratta ed il motivo del rifiuto

Adzic Juve, sarà addio a gennaio? Il bianconero può partire in prestito: sei club di Serie A su di lui. Ecco quali sonoAdzic Juve potrebbe lasciare la Juventus a gennaio, con sei club di Serie A interessati al suo prestito.

Adzic Juve, un club di Serie A sul giocatore montenegrino: la posizione del club bianconero e la possibile formulaAdzic Juve, il club bianconero, sta valutando la situazione del giocatore montenegrino.

Adzic rimane alla Juventus, Calciomercato: l’ha deciso Luciano SpallettiAdzic rimane alla Juventus, la decisione di calciomercato arriva direttamente da Luciano Spalletti. Ecco cosa sta accadendo. juvelive.it

Juventus, Adzic tolto dal mercato. Non andrà via in prestito, come detto da SpallettiCercavamo un vice Yildiz, ma non voglio mettere pressione a Kenan. Qualche giorno fa Luciano Spalletti si era espresso così in conferenza. tuttomercatoweb.com

