Joao Mario lascia la Juve? Nessuna offerta pervenuta al club Ora Comolli pensa di aprire a questa soluzione

Attualmente, non ci sono offerte ricevute dalla Juventus per Joao Mario. La società valuta la possibilità di cedere il giocatore, e il referente Comolli sta considerando questa opzione. La situazione rimane aperta e dipenderà dalle eventuali proposte che potrebbero arrivare nelle prossime settimane.

per cedere l’esterno. L’esperienza di Joao Mario alla Juventus si sta rivelando una scommessa mancata, una “ciambella senza buco” che rischia di concludersi dopo appena cinque mesi dal suo sbarco a Torino. Arrivato in estate nell’ambito dello scambio che ha portato Alberto Costa al Porto, il laterale portoghese non è mai riuscito a integrarsi nei piani tecnici dei bianconeri, deludendo le aspettative iniziali. Ne scrive Gazzetta.it. Il difficile rapporto con la panchina. Fin dal principio, l’operazione aveva suscitato perplessità in Igor Tudor, il quale avrebbe preferito trattenere Costa dopo l’ottimo Mondiale per club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Joao Mario lascia la Juve? Nessuna offerta pervenuta al club. Ora Comolli pensa di aprire a questa soluzione Leggi anche: Joao Mario lascia la Juventus? Rivelazione sul portoghese, ha fatto questa comunicazione al club bianconero. Cos’è successo Leggi anche: Mercato Juve, Tudor non contento di chi è arrivato in estate? Ecco cosa pensa davvero di Zhegrova, Joao Mario e David La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Che fine ha fatto Joao Mario alla Juve: bocciato da Tudor e Spalletti ha giocato mezz'ora in due mesi; Juve, in uscita non c'è solo Adzic. Anche Joao Mario e Gatti in partenza; Chi può lasciare la Juventus a gennaio: Joao Mario e Adzic in uscita, le voci su Gatti e Perin verso il Genoa; Perin in uscita: i nomi in lista per sostituirlo. Anche Adzic e Joao Mario in partenza: il piano Juve. La Juve pensa alla cessione di Joao Mario: mancano offerte concrete - La Juventus starebbe pensando alla cessione di Joao Mario, terzino destro portoghese classe 2000 che, in bianconero, non è riuscito ad imporsi come titolare. tuttojuve.com

