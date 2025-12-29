Detenuto si arrampica sulla canna fumaria e cerca di impiccarsi salvato dagli agenti della polizia penintenziaria

Un detenuto nel carcere San Donato di Pescara ha tentato di impiccarsi arrampicandosi sulla canna fumaria. L’intervento tempestivo degli agenti della polizia penitenziaria ha evitato la tragedia, mettendo in sicurezza la persona e prevenendo conseguenze gravi. L’episodio sottolinea l’importanza della presenza e della prontezza del personale penitenziario in situazioni di emergenza.

Un tentativo di suicidio è stato sventato grazie al coraggio degli agenti della polizia penitenziaria nel carcere San Donato di Pescara.Pochi giorni prima di Natale, nel reparto collaboratori, un detenuto avrebbe tentato di togliersi la vita arrampicandosi su una canna fumaria e cercando di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

