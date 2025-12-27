Giovane detenuto tenta il suicidio in cella | salvato dalla polizia penitenziaria

Un giovane detenuto del carcere di Marassi, 28 anni, è stato salvato nel tardo pomeriggio del 26 dicembre grazie al tempestivo intervento degli agenti della polizia penitenziaria, che hanno evitato un tentativo di suicidio tramite impiccamento.Detenuto salvato in extremis dalla polizia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

