Heidi Klum fa fatica a camminare sul red carpet dei Grammy. Il suo vestito aderente, un naked dress, le calza così stretto che rischia di rimanere fermo al posto. La supermodella si presenta con un look audace, ma la sua difficoltà a muoversi ha fatto subito parlare.

Un naked dress che le calza a pennello, forse anche troppo: infatti l'abito di Heidi Klum è così attillato che la supermodella non riesce nemmeno a camminare sul red carpet +++dropcap Negli anni Heidi Klum è diventata una vera e propria certezza quando si vuol vedere un tocco di originalità sul red carpet. Una magia che si crea soprattutto quando la supermodella decide di mixare la voglia di osare con un pizzico di sensualità: basti ricordare l'abito semitrasparente in tulle bianco con cui si presentò alla prima di Avatar 2, giusto per citare uno dei suoi exploit più recenti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Heidi Klum, che ai Grammy ci arriva a piccoli salti. Ed è tutta colpa del vestito

La top model tedesca ha lasciato tutti senza parole ai Grammy 2026.

