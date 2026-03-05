Denunciato Mario Adinolfi la mossa di Mediaset dopo i fatti di Fabrizio Corona

Mediaset e R.T.I., le reti televisive italiane, hanno presentato una denuncia contro Mario Adinolfi in seguito ai recenti eventi legati a Fabrizio Corona. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalle due aziende, che hanno avviato un procedimento legale nei confronti del giornalista. La vicenda si inserisce in un contesto di dispute pubbliche e di azioni legali in corso tra le parti.

Mediaset e R.T.I., Reti televisive italiane Spa, hanno deciso di intraprendere un’azione legale nei confronti di Mario Adinolfi. Secondo quanto emerge da documenti visionati da Fanpage, l’azienda di Pier Silvio Berlusconi con sede a Cologno Monzese ha depositato il 19 febbraio un’istanza di mediazione indirizzata al giornalista, aprendo di fatto la strada a una causa civile per risarcimento danni legata a presunta diffamazione a mezzo stampa. L’iniziativa riguarda una serie di contenuti pubblicati da Adinolfi negli ultimi mesi tra social network, video e articoli. Nel procedimento viene chiesta in modo esplicito la rimozione immediata di 19 contenuti ritenuti dall’azienda “contenuti illeciti, diffamatori e lesivi”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

