Chiusi i profili social di Fabrizio Corona | la mossa di Meta dopo l’azione legale di Mediaset

Fabrizio Corona non ha più profili social. Meta ha deciso di eliminarli dopo l’azione legale di Mediaset. Su Instagram, l’account dell’ex agente fotografico è stato cancellato. Corona non può più condividere i suoi video e contenuti online. La decisione arriva in un momento di tensione tra l’ex paparazzo e le televisioni italiane.

Sono stati rimossi i profili social di Fabrizio Corona. In particolare, non è più visibile quello Instagram, dove si legge che la pagina, dove l’ex agente fotografico rilanciava video del suo format on line Falsissimo, è stata rimossa. Lunedì sera, l’ex re dei paparazzi aveva pubblicato una puntata della sua serie contro Alfonso Signorini e Mediaset. «Abbiamo rimosso gli account per violazioni multiple degli Standard della community di Meta», ha confermato un portavoce del colosso social. L’azione legale di Mediaset. Secondo quanto scrive Ansa, è stata un’azione dell’ufficio legale di Mediaset a portare, come raramente accade, sia Google a rimuovere tutti i contenuti del format Falsissimo di Fabrizio Corona da YouTube, sia Meta a bloccare il profilo Instagram dell’ex re dei paparazzi.🔗 Leggi su Open.online

I profili social di Fabrizio Corona sono stati rimossi.

Nelle ultime ore, i profili social di Fabrizio Corona sono stati rimossi da Instagram e da altre piattaforme digitali.

