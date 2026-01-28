E se Corona e Vannacci fondassero un partito? L’idea è di Mario Adinolfi | Adinolfi-Vannacci-Corona come Dio Padre e Famiglia

Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia, ha fatto un’uscita che sta facendo parlare. Propone di mettere insieme Corona, Vannacci e sé stesso in un nuovo partito. La sua idea è di un gruppo che si ispiri ai valori tradizionali, con un nome che richiama Dio, Padre e Famiglia. La proposta ha già scatenato reazioni di sorpresa e critiche, ma lui non si ferma e insiste sulla volontà di creare una forza politica diversa.

Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia, ha lanciato una proposta che sta facendo discutere: creare un nuovo partito insieme al generale Roberto Vannacci e a Fabrizio Corona. L'annuncio è arrivato attraverso un video del suo podcast "90 minuti", dove Adinolfi descrive questa possibile alleanza come un "tridente" capace di cambiare gli equilibri della politica italiana. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 90MINUTIpodcast (@90minutipodcast) Secondo Adinolfi, ciascuno dei tre rappresenterebbe un valore specifico. Lui stesso si presenta come portatore della tradizione cattolica italiana, quella parte del paese che spesso non si fa sentire ma che resta numerosa.

