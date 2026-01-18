Il 18 gennaio 2017, l’hotel Rigopiano fu travolto da una valanga di circa 120.000 tonnellate, causando una tragedia che segnò profondamente la comunità. A nove anni da quei fatti, si svolge una cerimonia commemorativa, mentre l’11 febbraio è prevista la sentenza del processo bis. Questa ricorrenza invita a riflettere sulla tragedia e sul percorso di giustizia ancora in corso.

Il 18 gennaio 2017, una valanga di circa 120.000 tonnellate travolse e distrusse l ‘hotel Rigopiano, un resort situato a 1.200 metri di altitudine nel versante pescarese del Gran Sasso. Il disastro provocò la morte di 29 persone, tra cui 28 ospiti e 12 dipendenti, mentre solo 11 riuscirono a salvarsi. Oggi, a distanza di nove anni, la memoria di quella tragedia è ancora viva e i familiari delle vittime tornano sul luogo della sciagura per ricordare i propri cari. Ma, a nove anni dalla tragedia, il percorso giudiziario legato a questa vicenda non è ancora concluso. Il prossimo 11 febbraio si attende la sentenza dell’appello bis. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Rigopiano, la commemorazione a 9 anni dalla tragedia dell’hotel. L’11 febbraio la sentenza del processo bis

Nove anni fa la tragedia di Rigopiano, la sentenza dell’appello bis è attesa l’11 febbraio

Nove anni dopo la tragedia di Rigopiano, si attende l’udienza dell’appello bis, prevista per l’11 febbraio. In quella drammatica occasione, persero la vita 29 persone, tra dipendenti e ospiti della struttura. La più giovane aveva 22 anni, il più anziano 60. Questa sentenza rappresenta un momento importante di riflessione sulla vicenda, che ha profondamente segnato le comunità coinvolte.

Appello Rigopiano bis: l'11 febbraio la sentenza, nove anni dopo la tragedia

Il 11 febbraio 2026 sarà ricordato come il giorno della sentenza definitiva nel processo d’appello bis sulla tragedia dell’hotel Rigopiano. Nove anni dopo quella drammatica valanga che devastò Farindola, si chiude un lungo percorso di giustizia, nel tentativo di fare luce su una delle tragedie più dolorose degli ultimi anni. Un momento cruciale per le famiglie, le vittime e l’intera comunità.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Il #18gennaio 2017 l'Hotel #Rigopiano di Farindola fu travolto e distrutto da una valanga: 29 i morti. Oggi, come ogni anno, la commemorazione dei parenti delle vittime. La questione giudiziaria sulle responsabilità della tragedia: l'11 febbraio è attesa la sent - facebook.com facebook

Il #18gennaio 2017 l'Hotel #Rigopiano di Farindola fu travolto e distrutto da una valanga: 29 i morti. Oggi, come ogni anno, la commemorazione dei parenti delle vittime. Attesa l'11 febbraio la sentenza dell'appello bis, in corso a Perugia, sulle responsabilità x.com