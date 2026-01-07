Avellino deiezioni canine e proteste all’ex ospedale | i residenti chiedono più controlli

I residenti di Avellino segnalano la presenza di deiezioni canine non raccolte in via Otranto, vicino all’ingresso dell’ex ospedale. La situazione ha portato a proteste e richieste di maggiori controlli per garantire maggior decoro e sicurezza nella zona. La problematica evidenzia la necessità di interventi più efficaci per il rispetto delle normative e la tutela degli spazi pubblici.

Avellino. I residenti della zona centrale della città si lamentano per la presenza di deiezioni canine non raccolte in via Otranto, nei pressi dell’ingresso principale dell’ex ospedale.La criticità è segnalata in un tratto urbano di intensa frequentazione pedonale e di prossimità residenziale.Una. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Avellino, deiezioni canine e proteste all’ex ospedale: i residenti chiedono più controlli Leggi anche: Deiezioni canine, di nuovo strapieni i cestini a Messina2 Leggi anche: Tuturano, "Parco della gioia": "Deiezioni canine sui tavoli e sporcizia ovunque" Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Avellino, coppia scatta foto a bambini nel parco. Le mamme: «Siamo molto preoccupate» - A parlare, a nome anche delle altre mamme, è Daniela Evangelista, di Avellino, abituale frequentatrice della villa comunale, dove nei ... ilmattino.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.