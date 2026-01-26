E se parlassimo delle deiezioni canine che adornano la città?

Tempo di lettura: 3 minuti "Sono l'avv. Luisa Ventorino e sono residente in Benevento alla via Arcivescovo Francesco Pacca, in pieno centro storico. In data 22122025 ha inviato a mezzo pec una segnalazione al settore Ambiente del Comune di Benevento, alla Polizia Municipale e alla segreteria Generale del Comune, per segnalare la condizione di degrado urbano che oramai da tempo ha reso invivibile il centro storico. In particolare, nella pec lamentavo la presenza di deiezioni canine di grossa taglia, oltre alla sporcizia generalizzata, rifiuti abbandonati, determinanti un palese degrado igienico sanitario.

