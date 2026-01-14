Decreto Ilva via libera dal Senato

Il Senato ha approvato con 79 voti favorevoli e 63 contrari il Decreto Ilva, concedendo il via libera alla continuità operativa dello stabilimento di Taranto. La decisione mira a garantire la stabilità e il funzionamento dell'impianto, fondamentale per l’economia locale e nazionale. La misura era attesa da tempo e rappresenta un passaggio importante nel contesto delle questioni industriali e ambientali legate allo stabilimento.

14.25 Con 79 favorevoli e 63 contrari, il Senato approva il decreto per la continuità operativa dello stabilimento Ilva di Taranto. Il voto ora alla Camera. Il decreto amplia le possibilità di impiego di 108 mln di euro,rispetto a quanto previsto nelle norme precedenti.La somma è stata trasferita da ILVA S.p.a. a Acciaierie d'Italia. Se il decreto sarà approvato,i soldi potranno servire anche a garantire la continuità operativa degli impianti di Taranto. Inoltre, il testo prevede un prestito di 149 milioni per il 2026. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

