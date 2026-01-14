Decreto Ilva via libera dal Senato

Il Senato ha approvato con 79 voti favorevoli e 63 contrari il Decreto Ilva, concedendo il via libera alla continuità operativa dello stabilimento di Taranto. La decisione mira a garantire la stabilità e il funzionamento dell'impianto, fondamentale per l’economia locale e nazionale. La misura era attesa da tempo e rappresenta un passaggio importante nel contesto delle questioni industriali e ambientali legate allo stabilimento.

14.25 Con 79 favorevoli e 63 contrari, il Senato approva il decreto per la continuità operativa dello stabilimento Ilva di Taranto. Il voto ora alla Camera. Il decreto amplia le possibilità di impiego di 108 mln di euro,rispetto a quanto previsto nelle norme precedenti.La somma è stata trasferita da ILVA S.p.a. a Acciaierie d'Italia. Se il decreto sarà approvato,i soldi potranno servire anche a garantire la continuità operativa degli impianti di Taranto. Inoltre, il testo prevede un prestito di 149 milioni per il 2026. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Decreto Flussi, via libera dal Senato tra le critiche per i tempi troppo lunghi Leggi anche: Ex Ilva, via libera al decreto per proseguire la produzione e tutelare i lavoratori. E le sinistre speculano La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Ex Ilva, salvati i fondi per l’indotto: via libera all’emendamento in Senato; Ex Ilva, atteso il via libera Ue per l’iniezione di liquidità; Riprendono i lavori in Parlamento tra Ucraina, Ex Ilva e riforme; Adi, nuove risorse pubbliche in arrivo. Dl ex Ilva: via libera Aula Senato con finanziamento 149 mln, passa a Camera - Via libera dell'Aula del Senato al Dl ex Ilva che passa ora all'esame della Camera per essere convertito ... ilsole24ore.com

Dl ex-Ilva, via libera Senato con 79 sì. Scarpa (Fiom): così non si garantisce il futuro al gruppo - Il Senato ha approvato in prima lettura il ddl di conversione in legge del decreto ex- ildiariodellavoro.it

Primo sì del Senato al prestito di 149 milioni per l’Ilva. Piombino ferma - Primo via libera in Senato al decreto legge che stanzia nuove risorse per l’ex Ilva. energiaoltre.it

Il mio intervento in dichiarazione di voto contrario sul decreto Ilva. Governo senza garanzie, trattativa opaca e nessun piano industriale facebook.com/share/v/1ABhtP… x.com

Salvo Pogliese. . Sono intervenuto come relatore del decreto legge a sostegno dell’ex Ilva di Taranto. Un asset industriale fondamentale per il Paese e quello odierno e’ l’ottavo intervento normativo del governo Meloni a sostegno dell’impianto. Prima di tutto facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.